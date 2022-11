ITK teeb enneaegselt sündinud beebide emadele üllatuse

Aastas näeb Eestis ilmavalgust umbes 13 000 last. Ida-Tallinna Keskhaigla Naistekliiniku sünnitusmajas sünnib neist iga kolmas. Enneaegseid lapsi sünnib ITKs ligi 350, kes veedavad oma esimesed elupäevad, -nädalad ja isegi -kuud haiglas. Ida-Tallinna Keskhaiglas asub enneaegsete keskus, mille piirkonda kuuluvad Põhja-Eesti, Ida-Virumaa, Pärnumaa, Järvamaa, Lääne-Eesti ja saared.

Enneaegselt sündinud beebide ellujäämise protsent on võrreldav Põhjamaadega. «Meie eesmärgiks on mitte ainult elulemus vaid ka elukvaliteet. Kui veel paarkümmend aastat tagasi läks 70 protsenti enneaegseid ellujääjaid haiglast välja siiski erinevas raskusastmes haiguse, arenguhäire või puudega, siis nüüd on see protsent 30. Selliste tulemuste taga on väga hea meeskonnatöö ja pikaajaline kogemus,» ütles ITK neonatoloogia osakonna juhataja dr Pille Andresson, kes on seda tööd teinud juba 25 aastat.

«Enneaegsete ravi peab olema nii kvaliteetne, et neil, kes ellu jäävad, oleks võimalikult täisväärtuslik elu. Meie tööst sõltub kõik, mis tulevikus olema saab. Seepärast on neonatoloogia väga oluline meditsiinivaldkond.»

17. novembril on enneaegsete lastega haiglas olevatele emadele pühendatud eriline päev. Hommikupoolikul ootavad neid suupisted, muusika, väikesed meened, jumestus, soeng ja soovi korral ka pildistamine. Keskpäeval esineb naistekliiniku trepihallis kitarrivirtuoos Paul Neitsov, kes annab tunniajase kontserdi, millest saavad osa kõik soovijad ja möödujad.

Kell 15 algab Perekooli ruumides ümarlaud, kus poliitikute ja erialaspetsialistide osavõtul toimub arutelu demograafilistest trendidest, enneaegsete laste ravi kvaliteedist ja võimalustest, et teadvustada probleeme ja leida lahendusi. «Üks olematu pool on materiaalne abi ja tugiisikud, teine on moraalne tugi ehk psühholoogiline abi. See on tohutu koormus ka ühiskonnale kanda. Me püüame neist probleemidest aimu anda,» ütles dr Andresson.