Viis nippi, kuidas hoida näonahk nooruslik ilma ühegi ilusüstita

Skandinaavia ja Eesti inimeste nahk on enamjaolt hele ning ei talu päikest väga hästi. Oluline on suvel kanda päikesekaitsekreemi. Kuldreegel naha kaitsmiseks on see, et päikesekaitsevahendit tuleb nahale määrida vähemalt pool tundi enne päikese kätte minekut ning seejärel uuendada seda keskmiselt kolme tunni järel. Ära unusta, et pärast päevitamist tuleb päikesekreem maha pesta!