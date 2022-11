Merike Värik: üks lahendus aitaks inimestel pääseda kiiremini arsti juurde

Vajadusel kohe arsti juurde

Juba pikki aastaid on maksuvaba tervise ja spordi edendamise kulu kvartalis 100 eurot, seega kokku 400 eurot aastas. See tähendab, et tööandja saab maksuvabalt hüvitada tervise- ja spordikulusid kuni 100 euro ulatuses kvartalis iga töötaja kohta. Nii tööandjatele kui töötajatele oleks oluline, et see summa suureneks. See oleks panus kogu Eesti rahva tervisesse, kui suurendaksime summat 100–200 euro võrra – aastas seega kokku vähemalt 800 eurole. Viimasel ajal on läinud väga populaarseks osta tervise edendamiseks mõeldud summa väärtuses oma töötajatele tervisekindlustust, mis oluliselt aitab lahendada kitsaskohti meditsiinis ja inimesed saavad kiiresti tasulistele vastuvõttudele oma tööandja sõlmitud tervisekindlustust kasutades.