Teadlased tuvastasid üllatava vahendi, mis aitab taastada maksa

Teadlased on avastanud, et pidalitõvega seotud parasiidid võivad rakke ümber programmeerida, suurendades täiskasvanud loomade maksa suurust, põhjustamata kahjustusi, arme või kasvajaid.

Eksperdid ütlevad, et see võib aidata ka kahjustatud maksa taaskasvatada, vähendades seeläbi vajadust siirdamise järele, mis on praegu ainus ravivõimalus lõppstaadiumis armistunud maksaga inimestele.

Nad leidsid, et nakatunud loomadel arenes välja laienenud, kuid terve ja kahjustamata maks, millel on samad elutähtsad komponendid, nagu veresooned, sapijuhad ja funktsionaalsed üksused, nagu nakatumata ja resistentsetel vöölastel.

Meeskond usub, et bakterid «kaaperdasid» maksa loomupärase taastumisvõime, et suurendada organi mõõtmeid.

Teadlased arvavad, et see on tingitud sellest, et bakterid programmeerisid maksarakud ümber, viies need tagasi eellasrakkude varasemasse staadiumisse, millest omakorda said uued hepatotsüüdid ja kasvas uus maksakude.