Oluline teada: kuidas osaleb soolestik immuunsüsteemi töös?

Inimese seedekanali kõige pikema osa moodustavad peensool ja jämesool, mille pikkus on kokku kuni seitse meetrit. Soolestiku ülesandeks on toiduainete töötlus ja seedimine, organismi vee tasakaalu ehk homöostaasi hoidmine ning immuunsüsteemi toimivuse tagamine läbi mikrofloora tasakaalu säilitamise.

Juba Hippokrates ütles, et kõik haigused saavad alguse soolestikust. Soolestikus paikneb sadu erinevaid bakteriliike, millest umbes pooled on neutraalse, 30 protsenti negatiivse ja 20 protsenti positiivse efektiga. Peamisteks bakteriliikideks soolestikus on bifidobakterid ja laktobakterid.

Bifidobakterid lagundavad laktoosi, sünteesivad aminohappeid ja valke, alandavad kolesterooli ning toodavad piim- ja äädikhapet. Bifidobakterid moodustavad suurima bakteritegrupi imikute soolestikus. Täiskasvanueas väheneb nende osakaal seoses stressi, vanuse ja vale toitumisega.

Laktobakterid vastutavad laktaasi tootmise eest – see on ensüüm, mis lagundab süsivesikuid piimhappeks. Piimhape omakorda aitab luua seedetraktis happelist keskkonda, mis on vajalik paljude mineraalide, ravimite ja toitainete imendumiseks. Laktobakterid kaitsevad organismi allergiliste reaktsioonide eest, tagavad õigeaegse soole tühjenemise ja aitavad luua bifidobakterite paljunemiseks soodsat keskkonda.

Inimene saab ise oma mikrofloorat toetada

Soolestikus paiknev mikrofloora on paljuski mõjutatud inimese elustiilivalikutest. Kasulike bakterite hulga langus soolestikus võib esile kutsuda mitmeid haigusseisundeid.