Iga hambapasta kõigile ei sobi: kui kaua tohib kasutada valgendavat pastat?

Halb suutervis mõjutab kogu organismi

Talbre rõhutab, et halb suutervis mõjutab otseselt nii lapse kui ka täiskasvanu tervist tervikuna. «Kui hambas on auk või suus põletik, siis mikroobid pääsevad vereringesse ning võivad kahjustada südame- ja veresoonkonda, niisamuti võivad nad liikuda neelust allapoole ja põhjustada probleeme hingamis- ja seedeelundkonnas. Lisaks on halb suutervis seotud mitmete krooniliste haiguste tekke või süvenemisega,» selgitab Talbre.

Iga hambapasta ei sobi kõigile

Hambapastade valik on poelettidel ja apteekides väga kirju ning konsultant rõhutab, et sugugi iga hambapasta ei sobi kõigile. Hambapastat valides tuleb tema sõnul lähtuda oma hammaste seisukorrast ning oluline on teada individuaalseid suutervise eripärasid. «Näiteks on paljude inimeste hammastel õhuke email, millele viitab läbikumav värv, tundlikkus või parkumine. Teistel on sagedasti kaariest, kolmandatel aga igemepõletikud, periodontiit või esineb hammaste tundlikkust külma või kuuma suhtes. Lisaks võib olla sooviks parandada hammaste esteetilist välimust ja värvi,» loetleb konsultant erinevuseid ning rõhutab, et kõigiks nendeks puhkudeks on olemas erineva toimega hambapastad.