Levinud osakesed põhjustavad kopsuhaigust, mida ei mõisteta tihti diagnoosida

1950. ja 60. aastate uuringud näitasid, et kopsude seeninfektsioonid olid probleemiks ainult teatud riigi osades. Ajakirjas Clinical Infectious Diseases avaldatud uus uuring näitab, et see enam nii ei ole. Teadlaste sõnul võivad arstid, kes tuginevad haigusi põhjustavate seente vananenud levialakaartidele, märkamata jätta kopsu seeninfektsiooni tunnused, mille tulemuseks on hilinenud või valed diagnoosid.