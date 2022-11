Põhjused, miks tekivad jalgadele tursed

Põletik on keha loomulik reaktsioon vigastustele, kus tursega kaasneb sageli valu – näiteks luumurru või pahkluu väljaväänamise või teatud ägedate ja krooniliste põletike nagu artriidi ehk liigesepõletiku korral. Reumaatiliste haiguste korral saavad patsiendid tavaliselt ise aru, et turse tekkis liigese, sideme või kõõluse põletiku tõttu, aga kui turse tekkis esimest korda, ei pruugi patsient ega meditsiinitöötaja kindlat põhjust määrata – siis suunatakse patsient tavaliselt lisauuringutele.

Perifeersed tursed võivad olla südame-veresoonkonna, lümfisüsteemi või neeruhaiguse sümptomiks. Just need süsteemid osalevad kehavedelike liikumises organismis ja mõningad tervisehäired võivad seda voolu takistada.

Süvaveenitromboos (SVT) on seisund, mis tekib siis, kui sügavalt keha sees asuvas veenis moodustub verehüüve ehk tromb. See tekib kõige sagedamini vaagna piirkonnas, reitel ja säärtel. SVT tekkerisk suureneb vanusega; teiste riskitegurite hulka kuuluvad: haiglaravi (sisuliselt vähene liikumine või liikumatus), aktiivne pahaloomuline protsess, suur operatsioon ja dekompenseeritud haigused (mille sümptomid ei ole raviga või ravita kontrolli all). Ei tasu unustada ka geneetilist eelsoodumust, kus osal inimestel võivad puududa vere vedeldamiseks vajalikud ained (nt antitrombiin, C- ja S-valgud jm). Ka rasedatel on SVT tekkimise risk 4–5 korda suurem kui keskmiselt populatsioonis.