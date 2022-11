Arst annab nõu: kuidas jalgade turseid ennetada ja ravida?

1. Võimalusel tuleks rohkem liikuda, kui see ei ole arsti poolt keelatud. Ka jalgade harjutused ja püsti tõusmine lennureisi ajal on väga kasulik.

3. Tervislik on tarbida rohkem vedelikku, kui see ei ole vastuolus arsti soovitustega. Rohke suhkruvaba vedeliku tarbimine enne lennureisi ja reisi ajal on kindlasti üks väärt soovitus.