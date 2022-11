USA-s möllavad kaks uut koroonavarianti

Kuid eelmisel reedel avaldatud USA haiguste kontrolli ja tõrje keskuse andmed näitasid, et uued alamvariandid BQ.1.1 ja BQ.1 on võimust võtnud. Need kaks moodustavad kokku umbes 44 protsenti uutest Covid-nakkustest, samas kui BA.5 moodustab vaid 30 protsenti.

Mõlemat alamvarianti peetakse BA.5 perekonna osaks – need on BA.5-st arenenud alamliinid. Kuid esialgsed andmed näitavad, et need suudavad paremini vältida nii vaktsineerimise kui omikronist põhjustatud haiguse põdemise läbi tekkinud immuunsust. See võib anda nendele alamvariantidele suurema ülekandevõime, mis võib sel talvel põhjustada juhtumite arvu tõusu.