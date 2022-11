Tallinn annetab Ukrainale neli kiirabiautot

Linnavolikogu esimehe Jevgeni Ossinovski sõnul on Ukraina järjepidev toetamine Tallinna jaoks väga oluline. «Oleme sõja algusest peale järjepidevalt ja mitmekülgselt toetanud Ukraina omavalitsusi. Ukraina toetamine ja üles ehitamine on niivõrd mastaapne ülesanne, et lisaks riiklikule tasandile peavad ka omavalitsused andma oma panuse,» ütles ta.

«Suur osa sõja käigus kannatada saanud teenuseid on oma olemuselt omavalitsuslikud – haridus-, kommunaal- ja sotsiaalteenused on suure surve all kõikjal üle Ukraina.»

Ossinovski rõhutas, et kindlasti ei jää praegune abi Tallinna poolt viimaseks ning juba täna on töös mitmed uued koostöö- ja humanitaarabiprojektid. «Kui mitmed riigid on võtnud hoiaku, et Ukraina ülesehitust hakatakse tõsisemalt toetama siis, kui sõjategevus on lõppenud, siis minu hinnangul tuleb alustada kohe. Enamik riigist on tänaseks okupatsioonist vabastatud ning neis piirkondades tuleb koheselt alustada ka ülesehitust. Mul on hea meel, et Eesti riik on selles küsimuses võtnud eestvedaja rolli,» rõhutas Ossinovski.