Haigekassa võtab Terviseametilt ravimilao üle

Vaktsiine ja haiglaravimeid, mida tavapäraselt on tellitud Terviseameti regionaalosakonnast, väljastatakse sealt novembri lõpuni. Alates 1. detsembrist on Terviseameti ravimiladu suletud, seal viiakse läbi inventuur ja seejärel kolitakse ravimid ja vaktsiinid uuele pinnale. Magnum Logistics OÜ alustab uute tarnete välja saatmist 2. jaanuarist. Kuna laost väljastatakse vaid vaktsiine ja haiglatele vajalikke ravimeid, siis apteekides müüdavaid ravimeid see muudatus ei puuduta.

Kuna ravimiladu on kolimise ajal kuu aega kinni, on sellest teavitatud kõiki tervishoiuteenuse osutajaid ja apteeke, et nad saaksid kolimise ajaks vajalikke koguseid varuga ette tellida.

«Oleme ravimilao kolimisest haigekassa lepingupartnereid varakult teavitanud. Vajalike haiglaravimite ja vaktsiinide olemasolu kindlustamiseks kahe tarne vahel, oleme oma partneritel palunud novembri tellimused teha arvestusega, et tellitud kogusest piisaks kuni jaanuari alguseni. Seega on vajalikud varud tervishoiuteenuse osutajatel olemas,» selgitas haigekassa ravimilao teenusejuht Kati Aaren.

Aareni sõnul ollakse tervishoiuasutustele mitmekülgselt toeks. Näiteks toimuvad detsembris partneritele koolituspäevad uue tellimiskeskkonna kohta ja muuhulgas on kõigil olemas kontaktid, kuhu oma kriitiliste muredega kolimise perioodil pöörduda.