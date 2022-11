AVASTUS ⟩ Üllatav tegur võib põhjustada kõrget vererõhku juba noores eas

Londoni King's College'i teadlaste hiljuti ajakirjas Current Problems in Cardiology avaldatud ülevaates vaadeldi kaheksat uuringut, milles osales 15 000 noorukit – vähemalt 12-aastaseid lapsi. Neist viis uuringut viidi läbi Euroopas, samas kui varasemad ülevaated on hõlmanud palju Hiinas tehtud uuringuid, kus saastetase on kõrgem.