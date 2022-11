Tuhandeid autojuhte kimbutab salakaval häire

Selgus, et 26,3 protsenti Eesti autojuhtidest oli kogenud uinumist autoroolis, 2,7 protsenti juhtidest kirjeldas toimunud liiklusõnnetuse seost unisusega. Unine autojuht põhjustas liiklusõnnetuse peamiselt varajastel hommikutundidel kella 6–8 vahel või pärastlõunasel ajal kella 15–16 vahel. Põhimaanteedel oli 56 protsenti ja linnatänavatel 26 protsenti õnnetustest. Avariide hetkel olid juhid roolis olnud alla tunni. Juhtidest 34,1 protsenti arvas, et nad on lihtsalt halvad magajad ja 42,5 protsenti kirjeldas õnnetusele eelnenud ööl halvasti magamist.

Vaatamata uneapnoe käes vaevlevate inimeste tõenäolisele suurele hulgale, ei tähenda see, et need inimesed autoroolis üldse olla ei tohiks. Uued liiklusseaduse nõuded tähendavad, et keskmise raskusega või raske uneapnoe puhul on vajalik eriarsti otsus, et haigus on kontrolli all. Samuti tuleks seisundit kontrollida iga kolme aasta tagant või üks kord aastas, kui tegu on kutselise juhiga.