Vaimse tervise eksperdid terviseministrile: vaimse tervise esmaabi peab jõudma koolidesse

«President on palunud minult erilisi jõupingutusi noorte vaimse tervise parandamise suunal. Eriti, et ära hoida ägedaid avaldumisvorme. Kuni me alles probleemi analüüsime ja tervikpilti kokku paneme, on mõned asjad, mida saame ja peame kohe alustama. Esiteks koolipsühholoogide jõustamine oma peamises rollis, teiseks noortele vaimse tervise ABC õpetamine, kolmandaks vaimse tervise esmaabi oskajate arvu suurendamine koolis ja neljandaks vanemaharidus laiendamine teismeliste vanematele,» loetles tervise- ja tööminister mõtteid, mille osas konsultatsioone jätkatakse.

«Paljud õpetajad on koolitatud, et anda õnnetuse korral õpilasele esmaabi. Sama võiks teoreetiliselt käia ju ka vaimse tervise juhtumite kohta. Kuna vaimse tervise probleemid on noorte hulgas järjest aktuaalsemad, võivad vaimse tervise esmaabi oskused osutuda õpetajatele pakilisemaks vajaduseks kui tavapärane esmaabi. Nuputame koos partneritega, kuidas nende oskuste andmist on kõige mõistlikum korraldada, ning millised tugiteenused peavad olemas olema, kuhu saab noori abi saamiseks suunata,» rääkis tervise- ja tööminister Peep Peterson.

Vaimse tervise esmaabi on õpitav oskus, mis koosneb konkreetsetest sammudest, kuidas märgata ja toetada vaimse tervise murega inimest. Vaimse tervise esmaabi osutaja suudab ära tunda võimalikud vaimse tervise probleemid ja osutada esmast abi. Koolituse läbimine tugevdab ja mõjutab positiivselt inimese enda vaimset tervist.