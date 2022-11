ME SAAME HAKKAMA ⟩ Kui armastajatest saavad eemaldujad

Sagedamini aga räägitakse selles seoses nähtusest, kus töötaja annab töökohas endast vaid miinimumpanuse. Teeb ära absoluutselt hädapärase, nii et keegi vallandada ei saa, aga ei enamat. Et selline käitumine organisatsioonile kasu asemel kahju toob, on ilmne.

Vaiksest loobumisest või eemaldumisest peaksime vähemalt sama murelikult rääkima aga ka kõige lähedasemate suhetega seoses. Muu hulgas mõtiskledes, et mis on siis see miinimum ja mis maksimum, mida näiteks paarisuhtes olles peaks tegema. Kui töökäitumise tähenduses on vaikse loobumise jutul juures küsimus, mida saab teha organisatsioon ja juhtkond, et töötajal mõnusam oleks, siis paarisuhtes on ju kaks võrdset inimest.