Eestis ei tea hinnanguliselt rohkem kui tuhat inimest, et neil on HIV

«HIV-i nakatumine on viimaste aastatega saadud kontrolli alla, HIV on taandunud krooniliseks haiguseks, mis on raviga ohjes hoitav. Ravi saajate arv on tõusutrendis, nende käsutuses on uusimad ravimid. Eestis on ravi kõigile tagatud, järjepideva ravi korral on inimese enda elukvaliteet hea ja nakkusoht teistele välditud. Ravi kõrval on sama tähtis ennetustöö, seksuaalkasvatus ja võimalikult varajane diagnoosimine. Kahtluse korral on võimalik end testida ka anonüümselt. Lisaks on väga oluline, et indikaatorhaiguste taga tunneksid pere- ja kõik teised arstid ära HIV-i ohu ja teeksid oma patsiendile testi,» kommenteeris istungi lõppedes tervise- ja tööminister Peep Peterson.