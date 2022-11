Apteeker hoiatab: talvel nabapluuse ja õhukesi tenniseid kandes teed tervisele karuteene

Liigesed on ühed olulisemad kohad meie kehas, tänu millele me üldse liikuda saame. Kui mõni liiges satub löögi alla, on meie igapäevased toimetused kohe vähemal või suuremal määral häiritud. Kui liigeseid ei hoita soojas, võivad need hakata valutama. Valud võivad ilmneda kohe või alles mitme aasta pärast. Põlvedes ja hüppeliigestes asuvad nii lihased, kõõlused kui ka liigesevaheline vedelik. Keha tavapärasel temperatuuril on tagatud nende normaalne olek, et pidada vastu liikumisele ja pingutusele. Temperatuuri alanemisel muutuvad aga lihased liigeste küljes jäigaks, liigesvedelik muutub paksemaks ega toeta täisväärtuslikult liigeste tööd. Seetõttu on ka enne spordi tegemist soovitatav teha soojendust, et lihased ja liigesed taluksid koormust. Igapäevaseks toimimiseks on meil samuti liigestele sobiv keskkond vaja tagada, et me ei vigastaks end joostes bussi peale või tehes igapäevast jalutuskäiku.