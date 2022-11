Kas lõhenenud huultele sobib kõige paremini palsam, seerum või kreem?

«Kui huuled on niisked ning väljas on jahedamad temperatuurid ja tuuleiilid, muutuvad huuled ka kuivemaks. Seetõttu soovitan vältida huulte limpsimist, mis vaid süvendab probleemi,» ütles ta.

Nahakuivus on tingitud veekaost naha pindmistes kihtides. «Kuna naha kaitsebarjäär on vähenenud, aurustub vesi nahast kiiremini. Ent huulte kuivus on sageli ka veepuuduse märgiks, seetõttu on oluline ka piisav vee joomine, et tagada niisutatud nahk,» selgitas kosmeetikakonsultant.