Üks väga suur häirekell kindlasti on see, kui lisaks muudele tüüpilistele kopsuvähi sümptomitele on patsient olnud pika staažiga suitsetaja. Suitsetajatel on kopsuvähki haigestumise risk oluliselt suurem võrreldes mittesuitsetajatega, aga ka passiivne suitsetamine suurendab kopsuvähi riski.