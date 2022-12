TERVISEPORTAALI KATSE ⟩ Mobiilirakendus, mis ütleb kui heas vormis sa oled

Selleks, et saada teada, kui täpsed on rakenduse mõõtetulemused, võrdlesin neid enda mõõdetud tulemustega. Kasutasin mõõdulinti, vererõhuaparaati ja nutikella.

Kumb on täpsem?

Näo skaneering näitas, et tol hetkel oli pulss 89 lööki minutis. Võrdlesin seda nutikella ja vererõhuaparaadi näitudega, need olid vastavalt 86 ja 87.

Kust võivad tekkida erinevused? Olenemata sellest, et rakendus palub valida taust, millele kõrvalisi objekte ei jääks, võis see olla üks mõjutajatest. Tulemusi võisid muuta ka valgustus või riided. Täpsema tulemuse saavutamiseks soovitatakse teha vähemalt kolm mõõtmist, mille kaudu algoritm õpib täpsemat hinnangut andma. Positiivne oli ka see, et rakendus talletab skaneeringute tulemusi ja näiteks kaalualandamise teekonnal oleks see hea abimees progressi jälgimisel.