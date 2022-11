Uute domineerivate koroonatüvede kohta tehti oluline avastus

BQ.1 ja BQ.1.1 on muutunud USA-s hiljaaegu domineerivaks – kumbki moodustab praegu umbes veerandi praegustest nakkustest. Tüved on ringluses ka Eestis.

«Reisides ja pühade ajal kogunedes on oluline olla teadlik sellest, et SARS-CoV-2 variandid arenevad jätkuvalt,» ütles Shan-Lu Liu, uuringu vanemautor ja viroloogiaprofessor Ohio osariigi ülikooli veterinaarbioteaduste osakonnast. «Kui teid vaktsineeriti esimese revaktsineerimise ajal rohkem kui kuus kuud tagasi, võiksite kaaluda teise tõhustusdoosi tegemist, sest ühest revaktsineerimisest pärinevate antikehade hulk on nüüd tõenäoliselt liiga madal, et olla kaitsev.»