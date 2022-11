Tähelepanu lapsevanemad: hambaniidi kasutamist tuleks alustada juba maimikueas

«Kui kaks hammast on omavahel kõrvuti, siis tekib nende vahele katt ning selle eemaldamiseks on vaja kasutada hambaniiti. Väikelaste hambavahesid ja -külgesid peab puhastama lapsevanem, kuid selle käigus saab järk-järgult õpetada lapsi hambavahede eest hoolt kandma. Nii muutub see lisarutiin nende jaoks tavapäraseks harjumuseks, mis loodetavasti saadab neid terve elu,» selgitab doktor Rahuoja.

Paraku on endiselt levinud arvamus, et piimahammaste eest ei pea nii palju hoolt kandma, kuna need kukuvad nagunii välja. Kahjuks on tihtipeale nii, et kui piimahammastes on augud, siis tekivad need ka jäävhammastesse. Seega tasub hambavahede puhastamisega alustada juba varakult, sest see aitab ennetada hambaaukude tekkimist nii piimahammastes kui ka jäävhammastes.