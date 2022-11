Kas tead, milliste sümptomitega võib märku anda südame virvendusarütmia?

Ida-Tallinna keskhaigla (ITK) südamekeskuse virvendusarütmia kabinet tähistab täna, 23. novembril viiendat sünnipäeva. Tegemist on unikaalse kabinetiga Eestis, kuhu suunatakse esmase virvendusarütmia diagnoosiga patsiendid ITK EMOst. Perearstidel on võimalik suunata patsiente läbi e-konsultatsiooni. Kabinet on moodsale ajale kohaselt virtuaalne.