Selle vilja söömine võib muuta tuju paremaks

Banaanid on kasulikud vahepealad, kuid nüüd selgub, et need võivad lausa tuju tõsta, kirjutab Spectrum Healthcare .

Sellest kollasest viljast saab inimene umbes 30 protsenti päevasest soovitatavast B6-vitamiini kogusest. B6-vitamiin omakorda aitab ajus toota serotoniini, mida peetakse meeleolu stabilisaatoriks. Serotoniin mõjutab motoorseid oskusi ja emotsioone. See on ka kemikaal, mis aitab magada ja toitu seedida. See tähendab, et banaani söömine võib aidata leevendada depressiivset tuju ja ärevust, stimuleerides serotoniini taset kehas.