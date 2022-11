4 kodust nippi, millega leevendada kurguvalu

Mesi. Imeliselt magus mesi on teada-tuntud kurguvalu leevendaja, kuna sel on antibakteriaalsed omadused, mis vähendavad põletikku. Kuna mesi on kleepuva koostisega, jääb osa sellest ka kurgu limaskestadele pidama ning leevendab edaspidigi ebameeldivust, mis tekib muidu näiteks neelamisel või köhatamisel.

Kummelitee. See mõjub hästi näiteks seedimisele, ent uuringutes on leitud ka kummeli põletikuvastane efekt, mis tähendab, et see on hea abiline kurguvalu leevendamisel. Kummelile omistatakse ka antioksüdantseid omadusi, mis tähendab, et kui tunned haigust ligi hiilivat, siis kummelitee joomine võib selle raskusastet või kestvust pisut vähendada. Kummelitee on hea variant ka seetõttu, et ei sisalda kofeiini, mistõttu saad seda juua isegi enne uinumist.