Teadlased avastasid põhjuse Covid-19 raske põdemise taga

«Immuunsüsteem koosneb mitmest signaaliülekandest, mis annavad hoiatusi vastuseks näiteks patogeeni sissetungile. Üks hõlmab ATPd, mis käivitab kaitserakkudes põletikuliste ainete vabanemise, et rünnata sissetungijat. Immuunsüsteemil on ka kontrollmehhanismid, et takistada liigse põletiku teket, kuid kui see viga ATPs (selle ainevahetusprotsessis) ilmneb, põhjustab see immuunvastuse tohutut tasakaalustamatust ja süsteemseid düsfunktsioone,» ütles USP meditsiinikooli professor ja artikli üks autoritest Maria Notomi Sato.