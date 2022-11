Teadlased kinnitavad: vaimne pingutus väsitab

Pikemat aega vaimset pingutust nõudvate ülesannete tegemine põhjustab toksilise glutamaadi kogunemist ajus prefrontaalse korteksi piirkonda. Glutamaat on erutava toimega virgatsaine, mida on imetajate ajudes palju ja millel on palju ülesandeid seoses õppimise, mälu ja une-ärkveloleku tsükliga. Prefrontaalne ajukoor aitab kontrollida otsuste tegemist. Kui glutamaat hakkab segama mõtteprotsesse, võib see valikuid muuta, nihutades valikuid lihtsamate, vähem pingutust nõudvate otsuste suunas.

Lisaks leiti, et raskete ülesannete lahendajad pingutasid otsust tehes vähem. Seda sai teada silmade põhjal: kui uuritavale näidata kahte valikut, siis esmalt pupill kitseneb. See aeg, mis kulub pupilli laienemiseni, peegeldab vaimse pingutuse perioodi. Raskeid ülesandeid lahendanud uuritavate pupilli laienemise aeg vähenes oluliselt, mida kauem olid nad ülesandeid lahendanud.

Lisaks kasutati eksperimendi ajal magnetresonants-spektroskoopiat, et mõõta biokeemilisi muutusi ajus. Eriliselt keskenduti lateraalse prefrontaalse ajukoore piirkonnale, mis on seotud kognitiivse kontrolliga. Leiti selge erinevus kergeid ja raskeid ülesandeid lahendanud inimeste ajukeemias. Analüüsid viitasid glutamaadi suuremale kontsentratsioonile raskeid ülesandeid lahendatud inimeste ajudes.

Kognitiivse kontrolli raskused võivad tähendada, et ajul on vaja neuraalse tegevuse potentsiaalselt toksilistest tagajärgedest vabaneda ja aju hakkab tegutsema selles suunas, et säilitada enda funktsionaalsust puutumatuna. On tõendeid, et glutamaati eemaldatakse sünapsidest une ajal.