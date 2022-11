Hirvo Surva tervisest: tuleb leida aeg endaga tegeleda, see pole mingi egotripp

Südame-veresoonkonna tervisliku seisundi esmaseks hindamiseks peaks tervisekontroll sisaldama selliseid analüüse nagu üldkolesterool ja teised vere lipiidid (LDL-kolestrool, HDL-kolestrool, triglütseriidid ja mitte-HDL kolesterool).

«Suurenenud LDL-kolesterooli sisaldus, mida nimetatakse niiöelda halvaks kolesterooliks, on üks peamisi veresoonkonna kahjustuse põhjustajaid ja kõrges kontsentratsioonis ka ateroskleroosi ning sellega seotud müokardiinfarkti tekke riskifaktor,» lisab dr Glükmann. «Just sel põhjusel võiks iga mees teada peast oma kolesteroolinäitu nagu vanust.»

Tuleb õppida ennast jälgima

Tuleb õppida ennast jälgima — õpetab dirigent ka lauljatele kooris. Üks asi on muusika, aga teine on elu ise. Koor kui selline on kogu eluks ettevalmistamine. Kooris laulmine on tiimitöö. Juba väikesest peale saavad poisid aru, milline on tema panus selles kõiges kuni suhtlemiseni ja «tere» ütlemiseni välja.

«Meil on noormehi, kellega olen töötanud koos üle 20 aasta. Loomulikult räägime ka tervisest, aga praegu mõtlen, et peaks sellest isegi rohkem rääkima ja neid samuti tervisekontrolli suunama. Tuleb õppida iseennast jälgima, eelkõige erinevaid muutusi iseendas. Eks see tänapäeva ühiskond ongi võrdlemisi keeruline ja on väga oluline, kui sul on pidepunkt, kus tunned ennast hästi ja turvaliselt,» viitab Surva kooris laulmisele kui elustiilile, mis toetab vaimset tervist.

Kui leiad aega endaga tegeleda, leiavad ka teised sinu jaoks aega

Surva sõnul tuleb pikemaks puhkuseks aega leida. «Unega mul probleeme pole ja viimased aastad olen püüdnud võtta aega ka pikemaks puhkuseks. Igapäevaselt on elamine linnast eemal ning aias kõpitsemine omamoodi stressi maandav. See on jube tähtis, kui saab kõik seljataha jätta,» räägib Surva. «Teen linnas viimased töökõned ja siis on kõik, sõidan koju. Pean õppima veel rohkem telefoni välja lülitama. Kooris harjutame ka seda, et kui proovid on kaks korda nädalas, siis need neli tundi on telefonid välja lülitatud. Saavad hakkama küll.»