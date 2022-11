Paljud haiglad ja meditsiiniga seotud ettevõtted pakuvad võimalust oma tervisest ülevaadet saada erinevate tervisepakettide abil. Enamasti koosnevad need üsna laiast põhianalüüside komplektist ja seejärel arsti konsultatsioonist. Uurisin, kes on need inimesed, kes tasulist tervisekontrolli võimalust kasutavad, mis on tavaliselt motiiviks ja millist nõu enamasti antakse.