Migreeniga inimeste ajude kohta tehti uus avastus

«Uurisime kroonilist migreeni ja episoodilist migreeni ilma aurata ning leidsime, et mõlema migreenitüübi puhul olid perivaskulaarsed ruumid centrum semiovale's suuremad,» ütles Xu. «Kuigi me ei leidnud olulisi muutusi valgeaine kahjustuste raskusastmes migreeniga ja ilma migreenita patsientidel, olid need valgeaine kahjustused oluliselt seotud laienenud perivaskulaarsete ruumide olemasoluga. See viitab sellele, et muutused perivaskulaarsetes ruumides võivad tulevikus kaasa tuua rohkemate valgeaine kahjustuste tekke.»