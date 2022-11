Endokrinoloog selgitab, miks avastatakse diabeet juhusliku tervisekontrolli käigus

Ida-Tallinna Keskhaigla endokrinoloogiakeskuse juhataja dr Ülle Jakovlev tõdeb, et aastatega on sagenenud teist tüüpi diabeedi esinemine. Seda ka laste seas, sest tänapäeva elustiil ja mugavus on kaasa toonud rasvumise ning ülekaalu probleemi, mis on üks teist tüüpi diabeedi olulisemaid riskitegureid.