Putini käsi muutis kohtumisel värvi

On spekuleeritud, et Putin võib põdeda parkinsoni tõbe, aga ka vähki.

Mais tuli ilmsiks helifail, milles Kremliga seotud oligarh vihjas, et Putin põeb verevähki. Ajakirja News Lines hangitud salvestis sisaldas väidet, et president on «väga haige».

Briti armee ülem lord Richard Dannatt ütles, et Putini käte välimus viitab sellele, et tal võib olla halb. Ta ütles Sky Newsile: «Praegu märkavad tähelepanelikud vaatlejad, et tema käed näevad pealt välja üsna mustad, mis on märk süstidest, kui teised kehaosad süstimist ei kannata.»