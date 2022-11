Levinud harjumus võib röövida kuulmise

Levinud hinnangute kohaselt on veel ohutu helitase 85 detsibelli (dB) kaheksa tunni vältel. Helitaseme tõusul iga kolme detsibelli võrra väheneb poole võrra aeg seda ohutult taluda. Näiteks helitaset 100 dbB on ohutu taluda 15 minutit, aga 106 dB – 3,7 minutit.

Ilmnes, et 23,8 protsenti individuaalsete kuulamisseadmete kasutajatest ning 48,2 protsenti lõbustusasustuste külastajatest on eksponeeritud liialt valjule, kuulmist kahjustavale muusikale. Autorite kalkulatsioonide kohaselt ohustavad 1,35 miljardit noort inimest maailmas kuulmishäired, kuna liialt valju muusika kuulamine on levinud harjumus, ja nende hinnangul on vajalik sellealane teavituskampaania.