Tänavu on haiguslehtede rekordaasta

Haiguslehti on välja kirjutatud 530 000 ning hoolduslehti 150 000. Mullu kirjutati kogu aasta peale 612 000 haiguslehte, see aasta pole veel läbi, kuid on selge, et tänavu sünnib haiguslehtede rekord. Nii juba kolmandat aastat järjest.

Koroonale eelnenud ajaga võrreldes jäävad inimesed haigena koju pea kaks korda tihendamini, kuid haiguslehel ollakse lühemat aega, ütleb haigekassa juhatuse liige Pille Banhard.

«2019. aastal oli haiguslehe keskmine pikkus 13,1 päeva, eelmisel aastal oli 11,2 päeva, täna me näeme novembri keskpaiga andmete pealt, et see on langenud 9,7 peale. Vaatame, mis detsember toob aga võimalik, et see jääb 10 päeva juurde,» rääkis Banhard.

Kodus põetud haigused on kergemad, tõdeb Banhard. Tavaliselt on tegemist tavapärase külmetusega. «Siit tuleb välja Covidi mõju ehk inimesed ei lähe tööle ka kergemate haigussümptomitega, millega varasematel aastatel tööl käidi,» sõnab Benhard ja lisab, et see võib olla peamine põhjus, miks kirjutatakse rohkem haiguslehti.

Teiseks põhjuseks võib olla tõsiasi, et viimased kaks aastat on töötaja enda kulul mitte kolm esimest haiguslehel veedetud päeva, vaid ainult esimene. «Töötajatele on täiendavalt sellest skeemist sel aastal makstud haigekassa poolt 23 miljonit eurot,» märgib Benhard.

Tavapärased hooajalised nakkushaigused nakatavad päev või kaks enne sümptomite avaldumist, seega ei aita koju jäämine nende levikut tõkestada, ütleb Perearstide seltsi juhatuse esinaine Le Vallikivi. «Kui inimene tunneb, et ta hakkab haigeks jääma, siis on ta juba palju inimesi ära nakatunud.»