Eestis doktorikraadi saanud ukrainlane 3D-prindib sõjas viga saanutele implantaate

Ukrainas veebruarist alates käiv sõjategevus on toonud hulgaliselt eriolukordi – vigastada saavad sõdurid rindel ja raketirünnakute alla jäänud tsiviilelanikud. Juba praeguseks on Holovenko ja tema 3D-prinditud implantaadid säästnud mitut inimest käe või jala amputeerimisest. Just amputeerimine on seni olnud tavapärane ja ainumõeldav praktika juhul, kui jäsemed on saanud nii tugevaid vigastusi, et luid tavapärasel moel kokku lappida ei ole enam võimalik.