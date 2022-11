Kuidas tervishoiu innovatsioon kiiremini kasutusse saada?

Innovatsioon algab vajadusest või probleemist, mida tajuvad kõige paremini need, kes on tervishoiuteenuse osutamisele kõige lähemal. Aga kuidas jõuda reaalsete lahendusteni, kui tervishoiusüsteem on koormatud ning prioriteetsemate tegevuste kõrvalt ei ole meditsiinitöötajatel aega uute lahenduste väljatöötamisel osaleda ega neid oma töösse integreerida?

Üleminek uutele tehnoloogiatele peaks olema sujuv nii patsiendi kui meditsiinitöötaja vaates. Innovatsioonikiirendi Health Founders asutaja Erki Mölderi sõnul aitab tehnoloogiline innovatsioon võita tervishoiutöötaja aega prioriteetsemate tegevuste jaoks. «Tehnoloogia võimaldab lükata lihtsamaid toiminguid kas patsiendi või tehnoloogia kätte selliselt, et meditsiinitöötaja saab süveneda keerulistesse haigusjuhtumitesse. Äärmiselt oluline on aga tõestada uue tehnoloogia efektiivsust ning seda, et uue tehnoloogia kasutuselevõtuga ei kannata kliinilised tulemused,» lisas ta.

Innovatsiooni tuleb teha targalt ning läbimõeldult. Eesti riigi huvides on see, et kohapeal toimuks innovatsioon ja kasutusele võetakse uued ja end tõestanud lahendused. Selle toetamiseks on riigil erinevaid meetmeid ja programme. Biomeditsiin, biotehnoloogiad ja tervisetehnoloogiad on olemuselt teadusmahukad valdkonnad ning selleks, et viia läbi teadusmahukat arendust, on EAS loonud rakendusuuringute programmi (RUP), mis toetab Eesti ettevõtete innovaatiliste toodete, tehnoloogiate, protsesside või teenuste väljatöötamise esimesi etappe. «Rakendusuuringute programm aitab suurendada ettevõtete teadusmahtu. Programm koosneb nõustamistest ja rakendusuuringute toetustest, mida pakume ettevõtetele tootearenduseks. Lühidalt öeldes pakume ettevõtetele toetust, et selgitada välja, kas uus tehnoloogia on efektiivne ja ohutu,» rääkis EAS-i teadusarengute programmi ekspert Kadi-Liis Veiman oma Tervisekassa inspiratsioonihommiku ettekandes.