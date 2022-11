Lihtne abinõu vähendab soolevähi tekkimise riski

«Kolorektaalse vähi levimus on maailmas kolmandal kohal ja risk sellesse haigestuda on elu jooksul meestel üks 23-st ja naistel üks 25-st,» ütles uuringu autor Jihye Kim Medical Xpressis. «Kuigi varasemad uuringud on näidanud, et taimne toit võib mängida rolli kolorektaalse vähi ennetamisel, on taimse toidu toiteväärtuse mõju sellele seosele olnud ebaselge. Meie tulemused näitavad, et tervisliku taimse toidu söömine on seotud kolorektaalse vähi riski vähenemisega.»