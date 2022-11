Lühemal töönädalal on mitu eelist

Kõik see tundub nii ilus, et võiks imestada, miks juba varem pole selle peale tuldud? Tegelikult ei pea imestama. 40-tunnine töönädal on samuti üpris uus. Praegu elavatest inimestest kolm põlvkonda tagasi võis nädalas tööle kuluda üle 80 tunni. 40-tunnine töönädal on olnud üldlevinud umbes pool sajandit. Järelikult ei ole tegemist igivana reegli või töökultuuriga. Pigem peaks vaatama, miks modernsel ajal korraldatakse peamiselt vaimseks kujunenud tööd nagu vabrikus. Ühendkuningriik oli tööstusrevolutsiooni häll. Järsku näitavad nad teed ka uuele töökultuurile, lisaks kehale ka vaimset potentsiaali paremini rakendava inimesekeskse kultuuri suunas. Keegi peab esimeste seas uut proovima ja teistele võimalusi tutvustama. Töökeskse ja magamata elu tuleviku kohta on juba piisavalt hoiatavaid signaale.