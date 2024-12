Oksüdatiivse stressi teket põhjustavad erinevad tegurid

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on oksüdatiivset stressi nimetanud reproduktiivsete tulemuste võtmeteguriks. Ka erinevad teadusuuringud kinnitavad, et oluline on hinnata just meeste oksüdatiivse stressi taset spermas, kuna normaalsete spermaanalüüsi parameetritega meestest kuni 40 protsendil esineb kõrge oksüdatiivse stressi tase ning kuni 80 protsenti seletamatutest viljatusjuhtudest on seotud oksüdatiivse stressi olemasoluga.