Üllatav hommikune tegevus vähendab vähiriski

Glasgow meeskond tõdes, et rattaga sõitmiseks ei olnud enam vaja tahtejõudu, kui see sai osaks töörutiinist.

Ratturid sõitsid nädalas umbes 30 miili ehk natuke üle 48 kilomeetri. Mida rohkem nad sõitsid, seda paremaid tulemusi nad tervise seisukohalt said. Terviseriskid vähenesid isegi neil inimestel, kes kombineerisid ratta ja ühistranspordiga tööl käimist. Ka kõndimine vähendas südamehaiguste teket, kuid seda vaid juhul, kui nädalas käidi üle 6 miili ehk üle 9,5 kilomeetri. Rattaga sõitmist peeti kõndimisest paremaks treeninguks, sest see kestis kauem ja oli intensiivsem.

«See on tõesti selge tõend, et aktiivselt tööl käivatel inimestel, eriti jalgrattaga käivatel inimestel, on väiksem haiguste tekkerisk,» rääkis dr Jason Gill Glasgow ülikoolist BBC-s. Ta lisas, et igapäevaselt rattaga töö käimine vajab tahtejõudu. Samuti on tarvis head infrastruktuuri, mis toetaks jalgrattaga liikumist.