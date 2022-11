Igemeravi spetsialist annab nõu: mida teha kui biokile hävitab hambaid?

Kliinik 32 igemeravi spetsialisti doktor Inga Rahuoja sõnul seostatakse hambaniidi kasutamist eelkõige hambavahedest toidutükkide eemaldamisega, kuid tegelikult on oluline kõiki vahesid puhastada biokile tõttu. «Biokile tekkimine on loomulik protsess, mis toimub igal pool. Näiteks kui veega täidetud vaas jätta seisma, tekib samasugune biokile vaasi seinale. Biokile on väga tugev ning kaitseb baktereid isegi antibiootikumide eest, mistõttu ei saa seda tõhusalt eemaldada ainult hambaid harjates, sest hambahari ei pääse hambavahedesse või siis lisaks suuloputusvedelikku kasutades,» selgitab dr. Rahuoja.

Hambad on koed, mis ei uuene, mistõttu on vaja neid iga päev hambaniidi või muu sobiva vahendi abil biokilest puhastada. Vastasel juhul muutub hambakatt vanemaks ja järjest ohtlikumad bakteritüübid saavad sinna kinnituda ning kutsuda esile põletikulist reaktsiooni. Biokile tõttu võib tekkida mitmeid suuhaigusi, nagu näiteks kaaries, gingiviit ja parodontiit.

Dr. Rahuoja rõhutab, et soovitatav on hambaniiti kasutada õhtuti enne hammaste pesu, sest puhastele hambapindadele mõjuvad hambapasta kasulikud omadused paremini. Lisaks ei tasu unustada, et niiditada tuleb kõiki vahesid.