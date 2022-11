Eestlaste meditsiinitarkvara on nüüd kasutusel Saksamaa tervisesüsteemis

Ühe Saksamaa riikliku ravikindlustuse ja mitme erakindlustuse kliendid saavad nüüd Dermtesti sünnimärgi kontrolli teenust kasutada kindlustuse poolt rahastatuna. Kindlustus BKK-VBU, mille peamine tegevuspiirkond on Berliini piirkonnas, tasub nüüd Dermtesti tarkvara kaudu tehtud nahavähi varase avastamise teenuse eest.

«Saksamaa turule jõudmisele on eelnenud pikk ja põhjalik töö, mille ettevalmistus kestis mitu aastat,» kommenteeris arengut Dermtesti juht ja kaasasutaja Priit Kruus.

«Kõigile on teada, et digitervise lahenduste teise riiki viimine on ajamahukas ning keeruline. Seda enam on hea meel, et oleme suutnud tõestada teenuse olulisust, leidnud usaldusväärsed partnerid ning järjekindla tööga järgmise teetähiseni jõudnud,» lisas Kruus.

Eesti meditsiinitarkvara Dermtest pakub digitaalseid tööriistu nahaga seotud haiguste käsitlemiseks. Foto: Erakogu

Esimese Eesti tervisetehnoloogia ettevõttena 83-miljoni elanikuga Euroopa suurimasse tervisesüsteemi sisenemine on sellevõrra olulisem, et Saksamaa on ise väga tugeva tervisetehnoloogia tööstusega riik.

«Dermtest ei ole Eesti start-up-maastiku terminites verivärske ettevõte, kuid Saksamaa ja tervishoiu skaalal oleme veel väga noored. Sihtriigist on tulnud 100-aasta vanuseid tervisetehnoloogia ettevõtteid, mis valitsevad oma turusegmente siiani - teatakse, et suure mõjuga asja ehitamine võtab aega,» rääkis Kruus. Samuti on tegemist riigiga, kus igal aastal sureb 3000 inimest melanoomi tõttu – seda ja palju rohkemgi soovitakse eksporditud teenuse abil parandada.

Dermtesti Saksamaaharu juhib meditsiiniteaduste kraadiga, kuid karjäärivaliku tehnoloogiasektori kasuks teinud Dr med Christian Koop. «Nüüd hakkab suurem töö pihta ning tuleb liita uusi partner-kliinikuid ning kaasata veel kindlustusi juurde. Seejärel paneme käiku uusi kaugteenuseid, millest mitmed juba Eestis kasutusel ning laiendame võrgustikku,» selgitas Koop edasisi plaane.