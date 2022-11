Loe milline on tõbi, mis viis Mart Puki hooldekodusse oma lõppu ootama

üha segasem, aeglasem ja ebaselgem kõne;

neelamisraskused,

lihaste jäikus ja krambid,

tundlikkuse kaotus kätes ja jalgades,

mälukaotus ja raskused kõnekeelega,

aeglane silmade liikumine, mis tähendab, et inimesed peavad kompenseerimiseks pead liigutama;

vähenenud põie kontroll, sage urineerimisvajadus või uriinipidamatus;

Vigase RFC1 geeniga seotud ataksia: see on hilise algusega ataksia kõige levinum põhjus, moodustades hilise algusega ataksiatest 22 protsenti. See geen osaleb DNA replikatsioonis ja vigade parandamises. Ataksia sümptomitega kaasnevad tavaliselt pearinglus, tuimus või kipitustunne kehas ja mõnikord ka seletamatu köha ning Parkinsoni tõvele sarnased sümptomid, mis teevad diagnoosimise mõnikord raskeks.

Wilsoni tõvest ehk liigsest vase ladestumisest ajus võib samuti ataksia ning teised neurloogilised nähud tekkida.

Hüpotüreoosist ehk kilpnäärme alatalitlusest tulenev ataksia võib lisaks põhjustada dementsust, psühhoosi, viia koomaseisundini. Neuroloogilised nähud on enamasti ravitavad kilpnäärmehormoonidega.

Episoodiline ataksia

Episoodiline ataksia on haruldane ja ebatavaline päriliku ataksia tüüp, mille puhul esineb ataksia episoode, kuid muidu sümptomid puuduvad või on need vaid kerged.

Episoodi ajal võivad olla järgmised sümptomid:

probleemid tasakaalu ja koordinatsiooniga,

ähmane, aeglane ja ebaselge kõne,

lihasspasmid,

tahtmatud silmade liigutused,

vertiigo, migreen ja tinnitus.