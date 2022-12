RAAMATUSOOVITUS ⟩ Millist hinda peab maksma aitaja?

Muljeid jagab konverentsil osalenud lähisuhtevägivalla nõustaja Merli Kaunissaar:

Per Isdali raamatust kõnetas osa, mis rääkis sekundaarsest traumast. See tähendab, et sa ise ei koge traumat füüsiliselt, kuid klientide lugude kaudu salvestub trauma abistaja ajju ja tekib efekt nagu oleks aitaja ise selle läbi elanud. Ka mina tõdesin, et räägin üsna tihti õõvastavaid lugusid nii oma kolleegidele, kui ka lähedastele, adumata, kuidas nemad nende teadmistega võivad toime tulla. Maailm meie ümber on kohati hirmus ning mina, kui aitaja, ei peaks seda oma nõustatavate lugudega teiste inimeste jaoks hullemaks tegema. Muidugi siinkohal ei tohi ära unustada seda, et õigel ajal ja õiges kohas tulebki see endast välja laste, et rasked lood endasse ei jääks.

Lähisuhtevägivalla nõustaja Merli Kaunissaar. Foto: www.merlikaunissaar.ee

Ausalt öeldes olen ka mina tundnud frustratsiooni oma nõustatavate suhtes. «Miks ta juba ära ei tule?», «Kui palju ta veel end laseb peksta?» või «Võin kihla vedada, et hiljemalt jõuludeks on oma vägivallatsejast mehe juures tagasi.» Tegelikult on ju nii inimlik neid mõtteid mõelda. Kui seda raamatust lugesin, mõtlesin kirjutada n-ö «aitamise pahupoolest», kuid kartsin, et sellel võib olla vastupidine mõju, et need, keda aitan, hakkavad mõtlema, et koormavad mind või tunnevad veel suuremat häbi tagasiminekult. Siinkohal on abiks see, et ma ju tean, kui raske on ära tulla. Ma andsin mitmeid kordi uusi võimalusi, ikka ja jälle läksin tagasi. Teiseks, lohutab mind statistika, ohver lähebki keskmiselt kaheksa korda tagasi enne, kui vägivallatseja juurest lahkub. Olulisem on aga see, et isegi kui ohver on 100 korda tagasi läinud, on tal kuskil keegi turvaline inimene, kes on valmis teda alati n-ö kinni püüdma.

Nii nagu Per Isdalil oli päevas mitu rasket klienti, tean ka meil Eestis terapeute, kelle tööpäevad on raskete klientide raskeid teemasid täis. Tean, et nad ei taha kedagi ukse taha jätta, nad mahutavad mingit moodi erandkorrajuhtumid oma vastuvõtuaegadesse. Teiseks on vastuvõtuajad võimalikult lühikesed, et jõuaks maksimaalse arvu kliente päevas vastu võtta. Sellel on aga vastupidine efekt, abistaja tunneb, et ta ei jõua kõiki abistada, tal ei ole kliendi jaoks piisaval.

Sarnasust leidsin neis stamplausetes, mida inimesed küsivad või ütlevad: «See töö, mida sa teed, on kindlasti raske!», «Mina küll nii rasket tööd ei suudaks teha!». Isdal ütles oma raamatus, et ta armastas oma tööd, kuid kui selliseid lauseid palju esitatakse, siis hakkad lõpuks mõtlema, et aga äkki see ongi õudne. Omast arust aitad teisi, aga ühiskond näeb sinu tööd eriti raskena.

Kuidas ma enda vaimset tervist hoian? Vahel enne magama jäämist kasutan voolava jõe tehnikat. Kujutan ette, kuidas kõik emotsioonid, mis mul mõne looga tekkinud, lasen endast läbi, peast varbaotsteni. Kui varem võisin naiste muresid telefonis tunde kuulata või südaööni vestelda, siis nüüd olen kehtestanud ajapiirangud, vahel tuleb ette erandeid aga üldiselt olen suutnud sellest kinni pidada.

Miks peaks sellest teemast rohkem rääkima? Usun, et juba sellepärast, et meil on ühiskonnas nii tabu olla haavatav. Kui keegi ebaõnnestub, näidatakse tihtipeale näpuga, kui rumal ja saamatu ta on. Tihti kardetaksegi eksida, sest teiste poolt tuleb halvakspanu. Muidugi kõige suuremad kriitikud oleme enda suhtes me ise. Katsu sellise süükoormaga elada, eriti kui oled veel aitaja, kes peaks olema kui raudnael. Aga ka aitaja on täpselt samasugune inimene nagu tema aidatav. Kõik oleme inimesed ja inimene õpib ka eksimuste kaudu. Keegi ei sünni siia ilma kõiketeadja ja oskajana. Tegelikult mulle ei mahu üldse pähe suhtumine «Ise on psühholoog, aga ei saa enda eluga hakkama», aga kas kirurg teeb endale ise südameoperatsiooni? Ehk ilmestab see seda, miks peab ühiskonnas rääkima kaastundeväsimusest, sekundaarsest traumast ja sellest, kuidas me ei tohiks kunagi teisi maha teha tema eksimuste või raskemate aegade puhul.