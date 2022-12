RAAMATUSOOVITUS ⟩ Pea igaüks meist on masohhist

«Mu silmad on kaetud ja ma laman vanaaegsel günekoloogilisel läbivaatuslaual, jalad kinnitatud jahedate sepistatud rauast tugede kilge. Olen seotud kaelast ja rindade alt laua külge. Nööride pinge tekitab minus paanikat ja õhupuudust, seega teen hingamisharjutusi ning tema libistab samal ajal mu jalgade ja käte ümber tööstuslikust kummist valmistatud paelad. Mu hingamine on juba pealiskaudne ja kiire, mu pea käib ootusärevusest veidi ringi. Hetkel on minusse tulvav adrenaliin põhjustatud hirmust ja seda on palju. Ta muudab seda tunnet tugevamaks, olles selles andekas. Ta hakkab kummilinte pingule tõmbama ja lahti laskma.»

Leigh Cowart avab oma uues raamatus «Magus valu» sihiliku valu tekitamise teaduse ja kultuuri tagamaid. Cowart alustas oma raamatut just sellise kujutluspildiga, sest paljud seostavad masohhismi eelkõige seksuaalse tegevusega. See pole vale, masohhismi võib tõepoolest väljendada nii nagu raamatus ja samanimelises filmis «50 halli varjundit». Ka selle raamatu edule on Cowart tähelepanu pööratud. Näiteks avaldab autor, kuidas Stephenie Meyeri vampiiriromaan «Videvik» pani aluse maailmakuulusale erootilisele triloogiale, mille peategelased on Anastasia Steele ja Christian Grey.