Meedia: Putinit kimbutasid taas haigusnähud

Lehe andmeil märkasid tähelepanelikud vaatlejad, et Putini nägu näis olevat pundunud ning tema jalad tõmblesid ja olid krampis, kui kaamerad jäädvustasid esmaspäeval iga tema liigutuse.

Poliitikut nähti ka vasaku käega paremast käest kinni hoidmas, mis tekitas kahtlust, et see oli katse varjata sümptomeid.

Eelnevalt on Vene luureallikalt lekkinud e-kirjad väidetega, et Putinil on diagnoositud varajases staadiumis Parkinsoni tõbi ja kõhunäärmevähk.

«See mitte ainult ei põhjusta palju valu, Putinil on näol turse ja muud kõrvalnähud – sealhulgas mäluhäired,» väitis siseringi.

CIA direktor William Burnsilt on küsitud presidendi tervist puudutavate väidete kohta, millele ta vastas, et Putin on «liiga terve».

«See, mida mina ja teised oleme näinud, on tema käitumise kindel muutus,» ütles Jeffrey Edmonds, endine Rahvusliku julgeolekunõukogu Venemaa osa direktor samuti varem Insiderile.