Üllatav aine köögikapis aitab alandada kolesterooli

Uuring näitab, et mesi – eriti puhas õiemesi – võib olla tervislikum asendus suhkrule. Kuigi igasuguseid suhkruid seostatakse kardiometaboolsete probleemidega – ja mesi on 80 protsenti suhkur –, viitavad uuringu autorid, et mesi võib kuuluda omaette kategooriasse ja väärib erilist tähelepanu tervisliku toiduna.