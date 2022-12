Täna tähistatakse ülemaailmset AIDSi vastu võitlemise päeva

UNAIDS teatas eelmisel aastal 1,5 miljonist uuest HIV-nakkusjuhust – 1 miljon rohkem kui ülemaailmselt eesmärgiks seatud 500 000, – ja hinnanguliselt 650 000 surmajuhtumist AIDSiga seotud haiguste tagajärjel.

«Meil oli hea meel näha HIV-programmide vastupidavust pandeemia ajal ja pärast seda, ent viimased UNAIDS-i andmed näitavad, et ülemaailmsed HIVi ja AIDSiga seotud meetmed vajavad elavdamist,» sõnas AHF-i globaalse eestkostetegevuse juht Terri Ford.

«Kutsume kõiki riike üles intensiivistama HIV-i ennetamise, testimise ja raviga seotud jõupingutusi, et aeglustada uute HIV nakatumisnäitajate kiiret tõusu ja hoida seni raske vaevaga saavutatut. Oleme HIVi/AIDSi vastu võitlemisel jõudnud liiga kaugele, et lasta aastakümnetega võidetud edusammudel nüüd käest libiseda.»

Eestis on pikk koroonaaeg vähendanud HIV-testide tegemise arvu – näiteks kui koroona-eelsel aastal 2019 tehti aastas 214 497 testi, siis tänavu on neid kümne kuuga tehtud 153 596.

Ülemaailmsel AIDSi vastu võitlemise päeva puhul on AHF kavandanud oma 45 liikmesriigis erinevaid üritusi. Eestis ootab Narvas tegutsev Linda Kliinik kõiki soovijaid enda juurde testima täna, 1. detsembril kell 9-19. Linda Kliinik asub aadressil Linda 4 (6. korrus) ning täna jagatakse kõikidele külastajatele ka meeneid.

Eelmisel nädalal korraldas Linda Kliinik testimisüritusi Narvas Astri keskuses ja ööklubis Avenue. «Meie soov on juurutada arusaamist, et HIV-testi tegemine on normaalne intiimhügieeni osa ning aktiivset suguelu elav inimene võiks testi teha kaks korda aastas,» sõnas Linda Kliiniku juht Kristiina Vainomäe.

«Kindlasti tasuks HIV test teha, kui ollakse kaitsmata vahekorras või kui on väiksemgi kahtlus HIVi nakatumise suhtes. HIV-testi tegemine on kiire, tasuta ja konfidentsiaalne. See on parim viis kaitsta ennast ja oma partnerit,» lisas Vainomäe.

AHFi Eesti esindus Linda Kliinik on tavapäraselt avatud esmaspäevast neljapäevani kell 9-17 (neljapäeval kokkuleppel ka kuni kl 19) ning reedeti kell 9-15. HIViga elavatele inimestele pakub Linda Kliinik ravi ja nõustamist.