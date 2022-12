Naistearst sõeluuringutel osalejatest: läbi Eesti jookseks nagu must vöö

Tervise Arengu Instituudi epidemioloogia ja biostatistika osakonna vanemteadur ja Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku ülemarst Piret Veerus rõhutab, et sõeluuringutel tuleks regulaarselt osaleda – testida end kodus või käia arsti juures, et teha kõik kasvaja ennetamiseks.

Eesti on emakakaelavähki haigestumuse ja suremuse poolest Euroopas esirinnas. Milline on meie praegune olukord numbrites?

Emakakaelavähki haigestub Eestis aastas ligikaudu 160 naist ja selle tõttu sureb 60 naist. Euroopa vähiseire infosüsteemi andmete kohaselt on Eesti nii haigestumuse kui ka suremuse poolest Euroopa tipus.

Ida-Euroopa riikides, kuhu kuulume ka meie, on haigestumus mitu korda kõrgem kui Lääne-Euroopas. Näiteks Soome haigestumuse absoluutarv on Eestile sarnane, aga Soome rahvaarv on meist pea neli korda suurem.

Emakakaelavähk on ravitav haigus. Mida varasemas arengujärgus kasvaja avastatakse, seda paremad on ravi tulemused, mistõttu on regulaarne tervisekontroll oluline igas vanuses naistel.

Kuna ma töötan naistearstina, siis mulle on väga hinge jäänud noorte naiste lood. Need on elud, mida me oleksime saanud päästa ja lapsed, kes on jäänud emata. Vähidiagnoos puudutab alati kõiki lähedasi. Oluline on teha kõik võimalik kasvaja ennetamiseks.

On selgelt näha, et emakakaelavähk on noorte naiste haigus.

Kes kuuluvad emakakaelavähi riskigruppi? Kui olulist rolli mängib vanus?

Emakakaelavähki põhjustab inimeste papilloomiviirus (HPV), mis on äärmiselt levinud – neli inimest viiest nakatub elu jooksul HPV-sse.